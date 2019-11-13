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Aranan şahıs üzerinde uyuşturucu ile yakalandı

Malatya’da çeşitli suçlardan aranması bulunan şüpheli şahıs, jandarmanın yol kontrolünde üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı.

Malatya'da çeşitli suçlardan aranması bulunan şüpheli şahıs, jandarmanın yol kontrolünde üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Doğanşehir ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolünde şüpheli görülen bir şahsın yapılan sorgusunda çeşitli suçlardan aranma kaydının bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Şahsın yapılan üst aramasında ise 12.71 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında uyuşturucu madde bulundurmaktan dolayı işlem yapılırken, hakkında bulunan aranma kaydı nedeniyle ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.


Kaçak tütüne yasal işlem


Öte yandan Malatya- Elazığ karayolu üzerinde de bir aracı durduran jandarma ekipleri yaptıkları aramada bagaj kısmında 450 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

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