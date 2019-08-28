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Aranan şahıs yakalandı

Malatya’da çeşitli suçlardan aranan bir şahıs, jandarmanın operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan bir şahıs, jandarmanın operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre hakkında ‘Hükümlü ve tutuklunun Kaçması', Yağma ve Şantaj' suçlarından arama kaydı bulunan bir şüphelinin Battalgazi ilçesi Yaygın Mahallesinde olacağı bilgisi üzerine harekete geçen Battalgazi İlçe Jandarma ekipleri, gerçekleştirdiği operasyon ile şahsı gözaltına aldı.


Sağlık işlemlerinin ardından jandarma komutanlığına götürülen şüpheli buradaki işlemlerinin adından adliyeye sevk edildi.

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