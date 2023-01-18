Aranması bulunan 3 zanlı polis operasyonuyla yakalandı

Malatya'da çeşitli suçlardan aranmaları bulunan 3 zanlı polis operasyonu ile yakalandı.

Aranmaları bulunan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 26 yıl 10 gün hapis cezası bulunan F. A., ile birlikte fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek suçlarından 22 yıl 6 ay hapis cezası olan E. K. ve 17 yıl hapis cezası bulunan F. K. E.'yı düzenlenen operasyonlarla yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlılar polis merkezindeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.