Arapgir, Ağın ve Kemaliyeliler depremzedeler için buluşacak

Malatya'nın Arapgir,Elazığ'ın Ağın ve Erzincan'ın Kemaliye Belediye Başkanları depremzedeler için bir araya geldi.

Fırat Havzası'nda yer alan Arapgir,Kemaliye ve Ağınlı vatandaşlar düzenlenecek etkinlikle depremzedeler için bir araya geliyor.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu,Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu,Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman 29 Şubat 2020 Cumartesi günü Malatya'da, Nikah ve Düğün Salonu'nda saat 19.30'da düzenlenecek etkinlik ile vatandaşlarla bir araya gelecek.

Cengiz Yurtsever ile Malatya Musiki Cemiyeti Korosu'nun birer program düzenleyeceği üç ilçenin yöresel ürünlerinin satışının yapılacağı etkinlikte elde edilen gelir Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderilecek.

Etkinlik öncesi Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'nun ev sahipliğinde Arapgir'de düzenlenen toplantıda bir araya gelen Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, Malatya'da faaliyet gösteren Arapgir ve Çevresini Kalkındırma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Kâmuran Sezer ve Yönetim Kurulu'ndan Abdullah Salkaya, yine Malatya'da faaliyet gösteren AKA (Arapgir, Kemaliye, Ağın) Derneği Başkanı Yusuf Sümer Yalçın ile Arapgir Belediye Başkan Yardımcıları Ramazan Erdem ve Gürbüz Bulut, Arapgir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mesut Kavas etkinliğe dair istişarelerde bulundu.