Arapgir Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı

Malatya'nın Arapgir Belediyesi, yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Arapgir Belediyesi tarafından havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulmayan sokak hayvanları için belli yerlere mama bırakıldı.

İlçede etkili olan kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yardımına Arapgir Belediyesi ekipleri yetişiyor. Gece sıcaklığın çok düştüğü ilçede ‘Can Dostları'nı unutmayan Arapgir Belediyesi, hayvanların aç kalmaması için ilçenin belirli bölgelerinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, “Belediyemiz, kış ayının kendisini iyice hissettirdiği bugünlerde yiyecek bulmakta zorlanan, sokak hayvanlarını besliyor. Hava sıcaklığının eksi 17'lere kadar düştüğü ilçemizde belediyemiz, sokak hayvanlarının kış aylarındaki yiyecek ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor” dedi.