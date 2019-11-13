Arapgir Cemevi inşaatında inceleme

Arapgir Belediyesi'nin katkılarıyla ilçede yapımı devam eden Karacaahmet Sultan Dergahı Arapgir Cemevi'nin zemin kat tabliyesi atıldı. İnşaatta incelemelerde bulunan Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli ile Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu yüklenici firma yetkilileri ile inşaat sahibi Ali Cihan Sevilmiş'den bilgiler aldı. Cemevi'nin bölge için önemine değinen Başkan Cömertoğlu; “Gerçekten özenle projelendirilen ve inşaatı yapılan bir inanç merkezi olacak. Burada Kaymakamımız Mustafa Dilekli ile inşaat alanını gezerek, inşaatın son durumu hakkında bilgi sahibi olduk. İçinde ibadet alanlarından yemekhanesine, sosyal donatısından cenaze hizmetlerine, kütüphanesinden dersliklerine ve misafirhanesine kadar birçok işlevi barındıracak. Arapgir'imiz tüm kültürlerin beşiği bir memleket olarak; Arapgir'deki canlarımıza olan desteğimiz her zaman devam edecektir.” ifadelerini kullandı