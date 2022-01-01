Arapgir Devlet Hastanesi ek binasında sona gelindi

Malatya'nın Arapgir ilçesi Devlet Hastanesi ek binası önümüzdeki aylarda hizmete sunulması hedefleniyor.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ve beraberindekiler, yapımı devam eden ve fiziki gerçekleşme oranı yüzde 95'e ulaşan Arapgir Devlet Hastanesi Ek Bina ve Teknik Merkezi inşaat alanı ile Aile Sağlığı Merkezi'ni yerinde incelemede bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Arapgir ilçesi Devlet Hastanesi ek binası önümüzdeki aylarda hizmete sunulacak.