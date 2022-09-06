İhlas Haber Ajansı

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Arapgir hafta sonu şenlenecek

Malatya’nın Arapgir ilçesinde hafta sonu üzüm ve reyhan şenlikleri düzenlenecek.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde hafta sonu üzüm ve reyhan şenlikleri düzenlenecek.


Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, “10-11 Eylül 2022 tarihinde düzenleyeceğimiz 25. Arapgir Bağbozumu ve 1. Mor Reyhan Hasat Şenliklerine tüm halkımız davetlidir” dedi.


İki gün sürecek olan şenlikler çerçevesinde, üzüm yarışması, üzüm ve reyhan hasadı, kültür sanat etkinlikleri,spor gösterileri ile Göknur Karadağ, Özlem Büyük, Kahtalı Mıçı, Cemal Öztaş, Arslan Kaya ve Cengiz Yurtseven konser verecek.

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