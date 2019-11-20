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Arapgir her mevsim ayrı güzel

Malatya’nın Arapgir ilçesi eşsiz doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Malatya'nın Arapgir ilçesi eşsiz doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.


Malatya genelinde tescil edilmiş 650 adet taşınmaz kültür varlığının 170'ini bünyesinde bulunduran doğası, mimarisi, sessizliği, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ilçe, her mevsimde ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor. Arapgir ilçe merkezine 5 kilometre uzaktaki doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği Kayaarası Kanyonu, yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçların su yüzeyine yansıması kartpostallık görüntüler de oluşturuyor. Özellikle hafta sonlarını huzurlu bir ortamda geçirmek ve spor yapmak için bölgeye gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği Kayaarası kanyonu Malatya ve çevre ilçelerin yanı sıra komşu illerden de gelen yüzlerce vatandaşı buluşturuyor.


Arapgir'in terk edilen değil tercih edilen bir ilçe olduğunu kaydeden Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, "Tarihi dokusu, zengin kültür mirası, eşsiz tabiat varlıkları, muhteşem doğal güzellikleri, nadide el sanatları ve yöresel damak tatları ile önemli bir potansiyele sahip Arapgir, Yukarı Fırat'ın merkezinde yer alan tarihi ve kültürel birikimi yüksek bir ilçemizdir. İlçemizin bu değerlerini turizmin hizmetine kazandırma noktasındaki çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

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