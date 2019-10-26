Arapgir üzümünün fiyatı cep yakıyor

Malatya'nın Arapgir ilçesinde yetiştirilen siyah üzümün fiyatının yüksek olması nedeniyle adeta cep yaktığı bildirildi.

Her yıl, eylül ve Ekim aylarında manavlarda satılan Arapgir siyah üzümünün kilosu bu yıl 7,5 TL ile 9 TL arasında perakendede işlem görüyor. Malatya Akpınar'da manavlık yapan Feyzullah Kaya, çeyrek asırdır manavlık yaptığını ifade edip, ilk defa taze Arapgir üzümünün fiyatının bu kadar yükseldiğini aktardı. Arapgir üzümünün tescillenmesinin ardından faydaları daha çok ortaya çıktığını belirten Kaya, fiyatın yüksek olması nedeniyle herkesin Arapgir üzümünü alamadığını söyledi. Kaya, "Arapgir Köhnü üzüm tam anlamıyla bir şifa deposudur. Aspirin gibi kanı sulandırdığı için kronik kalp hastalıklarına karşı koruyucudur. Kabuğunda bazı bileşikler kanser oluşumunun önlenmesinde yardımcı olur. Kansızlık ve bazı karaciğer rahatsızlıklarının tedavisinde etkilidir" diye konuştu.