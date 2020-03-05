Arapgir ve Akçadağ'ın yatırımları masaya yatırıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen çalıştaya, Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke, Arapgir Kaymakam Vekili Mustafa Dilekli, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Meclis üyeleri ile Büyükşehir Belediyesi yöneticileri katıldı.

Başkan Gürkan: Hizmet ve yatırımlar konusunda görüş ve önerileri değerlendiriyoruz

Toplantıda kısa bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, katılımcı belediyecilik ilkesi kapsamında hareket ettiklerini belirterek, “Yerel paydaşlarla birlikte yapılacak yatırımların ve hizmetlerin değerlendirmesini yapıyoruz, yol haritamızı belirliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, temel prensibimiz ve ilkelerimizde hiçbir ayrım yapmaksızın çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi. Malatya'nın istikbali ve istikrarı adına hedeflerini belirleyeceklerini ifade eden Gürkan, "İlgili daire başkanlarımız çalışmalarını yaptılar. Bu toplantılar sonrasında yapılacak çalışmalar Arapgir ve Akçadağ ilçelerimize ve Malatya'mıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Cömertoğlu: Başkan Gürkan ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise "Bizlerde Arapgir olarak, kaymakamımız, ilçe başkanımız ve meclis üyelerimiz ile birlikte hazırladığımız ve acil olduğunu bildiğimiz işlerin istişaresini burada yapacağız. Allah 2020 yılını bereketli ve hizmet yılı eylesin. 2020 yılı aciliyet arz eden işlerimizin rahatlatılması ve Büyükşehirimiz ve ilçe belediyemizin ve vatandaşlarımızın memnun olduğu bir yıl olur temennisinde bulunuyorum” dedi.

Başkan Cömertoğlu, 2019'da MASKİ tarafından Arapgir ilçesinde su ve kanalizasyon alt yapı çalışmalarının yüzde 95'ini yaptığını da belirterek, "Bu yıl inşallah tamamen bitirilmiş olacak. MASKİ ekibimize ve Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Merkezdeki aynı yıl içerisinde yapılan kanalizasyon ve su şebekelerinin komple değişiminden kaynaklı sahadaki 96 kilometre cadde ve sokağın tamamen imha edilmiş kısmının 30 km üzerinde sıcak karışımla bütüncül karışımı sahada en güzel bir şekilde uygulayan Yol hizmetlerine destek veren Büyükşehir çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Arapgir Kaymakam Vekili Mustafa Dilekli'de 2020 yılı içerisinde yapılacak yatırımların takipçisi olacaklarını ve ellerinden geldiği kadarıyla katkı sunacaklarını belirtirken, AK Parti Arapgir İlçe Başkanı Mehmet Tümer ise "Arapgir ilçemizde su sıkıntımız büyük ölçüde bitti. Birkaç yerimiz kaldı. Merkezde yüzde 90'lara yakın bir yatırım yapıldı. Yol hizmetlerinde de ufak sıkıntılarımız kaldı. Bu programdan sonra bunları da gidereceğiz. Yaşanabilir bir Arapgir için birlikte bir şeyler yapacağız” şeklinde konuştu.

Akçadağ heyeti ile çalıştayı

Arapgir ilçe heyeti ile yapılan toplantının ardından daha sonra Akçadağ heyeti ile toplantıya devam edildi.

Burada konulan Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke, "2020 yılı yatırım programı kapsamında 2020 yılında yapılacak olan yatırımların Akçadağ bazında değerlendirilme toplantısına davetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” derken Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ise “Kamu yönetiminde bir tabir vardır, devlet bir bütündür. Biz 2019 yılında Selahattin Gürkan Başkanımız ile çalışmaya başladığımızda Büyükşehir ve ilçe belediye ayrımı yapmadan imkân ve kabiliyetlerimizi bir araya getirerek daha fazla ne yapabiliriz onun çalışmasını başlattık” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirten Kazgan, “Bu anlamda 2019 yılındaki çalışmalar sırasında Akçadağ Belediyesi olarak, toplamda 13 iş makinesi ile güçlü bir destek vermeye çalıştık. 2020 yılı içerisinde de aynı anlayışla belediyemizin elinden gelen imkanlarını Büyükşehir Belediyemizden esirgemeyerek ve destek olarak bu sayede Akçadağ ilçemizde alt yapı çalışmalarının bitmesine katkı anlayışıyla çalışmalarımıza, yolumuza devam edeceğiz. Amacımız kırsalda ve köylerde yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları yerin yaşanabilir bir yer haline getirmek, bu anlayışı ortaya koymakta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. 2020 yılı çalışmalarının herkese ve Akçadağ ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından ilgili daire başkanları sunum eşliğinde 2019 yılı içerisinde verilen hizmetler ile 2020 yılı içerisinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.

Öte yandan yapılan açıklamada, Çalıştay kapsamında diğer ilçe yöneticileri ile de toplantılara devam edilecek.