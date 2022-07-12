Arapgir, Yaşilyayla piknik alanına kavuştu

Malatya'nın Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Yaşilyayla piknik alanı açılışı ve bayramlaşma törenine katıldı.

Yeşilyayla Mahallesi Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği tarafından çalışmaları yürütülen Gül pınarı mevki piknik ve etkinlik alanının açılış töreni Kurban Bayramı'nda yapıldı. Kurban Bayramı münasebeti ile yapılan törende bayramlaşma merasimi de gerçekleştirildi.

Merasime Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, beraberinde Arapgir Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Erdem ile Yeşilyayla Mahallesi Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği yönetici ve üyeleri ve vatandaşlar katılım gösterdi. Arapgir Belediyesi'nin katkıları ile yapılan piknik ve etkinlik alanına Malatya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi de destek verdi.

Etkinlikte mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Cömertoğlu, Kurban Bayramı münasebeti ile kurbanın fazileti üzerine görüşlerini belirtirken, birliğin ve beraberliğin önemine dair mesajlar verdi.

Etkinliğe yoğun katılım gösteren Yeşilyayla ve Suceyin Mahallesi sakinleri ve davetlilere ise bayramlaşma merasiminin ardından yemek ikramında bulunuldu.