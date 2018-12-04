Arapgir'de 3 Aralık dünya engelliler günü etkinliği

Malatya'nın Arapgir ilçesi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlamaları kapsamında etkinlik düzenlendi.

Samime Aydınlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, İlçe Garnizon Komutanı Fevzi Başyiğit, İlçe Jandarma Komutanı Cem Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Özdemir, Eğitimci-Yazar Mehmet Sait Aytekin, Belediye Yazı İşleri Müdürü Çetin Özdemir, İlçe Emniyet Amiri Emre Büyük, KYK Müdürü Hulisi Miğal, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Halime Gökçe, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Yakut ve Okul Müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Arapgir Özel Beyazay Derneği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Programa saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlanıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma Beyazay Derneği Başkanı Sadık Karagöz tarafından yapıldı. Daha sonra programa davet edilen Eğitimci-Yazar Mehmet Sait Aytekin konuşma yaptı. Konuşmaların ardından sırasıyla Arapgir Beyazay Derneği Sunumu, Mehmet Akif İlkokulu öğrencilerinden şiir sunumu, İmam Hatip Ortaokulu şiir sunumu, Ahmetzeyneloğlu Ortaokulu şiir sunumu, H.Sadık Polat Ortaokulu şiir sunumu, Arapgir Emniyet Amirliği personellerinden balon gösterisi, İnönü Üniversitesi TUDOP topluluğundan palyaço ve oyun gösterileri düzenlendi.

Program Arapgir Özel Beyazay Derneği Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri tarafından Özel Eğitim sınıfı öğrencilerinin gösterileri ve öğrencilerin okumuş olduğu İstiklal Marşı videosu ile son buldu.