Arapgir'de 500'e yakın bina depremden zarar gördü

Malatya'nın Arapgir ilçesi'nde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremden etkilenen Arapgir'de hasar gören evler, ekipler tarafından incelenmeye başlandı.

Depremin yaşandığı ilk dakikadan itibaren sahada olan Arapgir Belediyesi ekipleri depremin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyor. Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'nun talimatıyla Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Erdem başkanlığında oluşturulan teknik ekip ilçeye bağlı mahalleleri gezerek Cuma günü saat 20.55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde hasar gören binalar tespit ediyor. İlçe Kaymakamlığı ile birlikte koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, "Ağırlıklı olarak kırsal mahallelerimizde bulunan ve kerpiç, taş, ahşap yapılardan oluşan en az 200'ü ağır 500 hasarlı binanın olduğunu tespit ettik. Ön çalışmalarımız neticesinde ağır hasarlı olduğunu belirlediğimiz evler tahliye edilerek,AFAD ekiplerinin tespit çalışmalarını beklemektedir.Belediye olarak depremden olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi noktasındaki çalışmalarımız aralıksız sürüyor.Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" diye konuştu