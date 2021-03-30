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Arapgir'de “Afet Farkındalık Eğitimi” verildi

Malatya’nın Arapgir İlçesi’de, kurum amirlerine ve muhtarlara, Afet Farkındalığı Eğitimi verildi.

Malatya'nın Arapgir İlçesi'de, kurum amirlerine ve muhtarlara, Afet Farkındalığı Eğitimi verildi.


İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesi nedeniyle, Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce ilçedeki kurum amirleri ve muhtarlara pandemi tedbirlerine riayet edilerek “Afet Farkındalık Eğitimi” verilerek, bilgilendirme yapıldı.


Samime Aydınlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen afet farkındalık eğitimine, İlçe Kaymakamı Mustafa Dilekli, Arapgir Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Erdem, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Emin Onbüyük, İlçe Emniyet Amiri Hasan Yasin Karaca, kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.


Katılımcılara “Depremin İlk 6 saati Bir Hayat Meselesi” adlı video izletildi. Video gösteriminin ardından kurum amirleri ve muhtarlara, Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelleri tarafından “Afet Farkındalık Eğitimi” sunumu yapıldı.

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