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Arapgir'de birlik ve beraberlik buluşması

Malatya’nın Arapgir ilçesi Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu teşekkür yemeği verdi.

Malatya'nın Arapgir ilçesi Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu teşekkür yemeği verdi.


31 Mart yerel seçimlerinde Arapgir Belediye Başkanı olarak yeniden seçilen Başkan Cömertoğlu seçilmesi nedeniyle teşekkür yemeği verdi. Arapgir ilçe merkezi Belediye Aile Çay Bahçesi'de gerçekleşen programa Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'nun yanı sıra CHP Malatya il Başkanı Enver Kiraz,İYİ Parti Malatya il Başkanı Gökmen Kenan Özdal,Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıltaş,Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları,CHP'nin Malatya Büyükşehir Adayı Av. Soner Gökçe,Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıltaş,CHP Arapgir ilçe Başkanı Hüseyin Akşahin,mahalle muhtarları ile binlerce Arapgirli vatandaş katıldı. Kur'an-ı kerim tilaveti ile başlayan programda bir konuşma yapan Arapgir ilçesi Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu,"Arapgir bugüne kadar yaşadığı seçimlerin üzerine kazanan bir seçim yaşadı.Kazan Arapgir, kazanan Arapgirli. Kazasız belasız, partiler üzerinde bir duruş ile yapılan tüm ötekileştirmelere, bölme çabalarına rağmen hayır biz Arapgir'liyiz, Arapgir'de birliğimizi göstereceğiz dediniz, çok teşekkür ediyorum" dedi.


Programda birer konuşma yapan CHP Malatya il Başkanı Enver Kiraz ile İYİ Parti Malatya il Başkanı Gökmen Kenan Özdal ise Aragirlilerle her daim gurur duyduklarını belirterek,başkan Cömertoğlu'na vermiş oldukları desteklerden dolayı tüm Arapgirlilere teşekkür etti.

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