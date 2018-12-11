Arapgir'de düzenleme çalışmaları

Malatya Büyükşehir Belediyesi Arapgir, 6.8 kilometre uzunluğundaki grup yolunu 3.5 metreden 6 metre genişliğine çıkaran Büyükşehir Belediyesi, gerekli altyapı çalışmalarını yapıp asfalt öncesi elek altı malzeme serimini de yaptı. Gelecek yıl içerisinde asfaltlanması planlanan yol, yapılan çalışmalarla daha güvenli hale getirildi.

Sathi asfalt çalışmaları yapıldı

Büyükşehir Belediyesi sezon içerisinde Arapgir'de 9 mahallenin yolunu asfaltladı. 1.2 kilometre uzunluğundaki Onar-Selamlı-Yabanlı grup yolu, 5 kilometre uzunluğundaki Eynir mahalle yolu, 4 kilometre uzunluğundaki Tarhan-Zompa-Kuşçu ve 5 kilometre uzunluğundaki Sugeçidi mahalle yolunu sathi asfalt ile kapladı.

2.6 kilometre uzunluğundaki Gebeli mahalle yolunda ise asfalt bakım onarım çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi yolda kısmi sıcak asfalt kaplamaları yaptı.

Sorunları çözülen bölge halkı mutlu

Yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren Arapgirliler, çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.