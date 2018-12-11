İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arapgir'de düzenleme çalışmaları

Malatya Büyükşehir Belediyesi Arapgir ilçesinin en önemli grup yollarından biri olan Sipahiuşağı-Konducak-Çakırsu-Bostancık-Boğazlı grup yolunda genişletme ve asfalt öncesi yol altyapı çalışmalarını tamamladı.


Malatya Büyükşehir Belediyesi Arapgir, 6.8 kilometre uzunluğundaki grup yolunu 3.5 metreden 6 metre genişliğine çıkaran Büyükşehir Belediyesi, gerekli altyapı çalışmalarını yapıp asfalt öncesi elek altı malzeme serimini de yaptı. Gelecek yıl içerisinde asfaltlanması planlanan yol, yapılan çalışmalarla daha güvenli hale getirildi.


Sathi asfalt çalışmaları yapıldı


Büyükşehir Belediyesi sezon içerisinde Arapgir'de 9 mahallenin yolunu asfaltladı. 1.2 kilometre uzunluğundaki Onar-Selamlı-Yabanlı grup yolu, 5 kilometre uzunluğundaki Eynir mahalle yolu, 4 kilometre uzunluğundaki Tarhan-Zompa-Kuşçu ve 5 kilometre uzunluğundaki Sugeçidi mahalle yolunu sathi asfalt ile kapladı.


2.6 kilometre uzunluğundaki Gebeli mahalle yolunda ise asfalt bakım onarım çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi yolda kısmi sıcak asfalt kaplamaları yaptı.


Sorunları çözülen bölge halkı mutlu


Yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren Arapgirliler, çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.