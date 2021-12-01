Arapgir'de kar etkili oldu

Malatya’nın Arapgir İlçesi’nde etkili olan yağmur yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.
Malatya'nın Arapgir İlçesi'nde etkili olan yağmur yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.
Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte beklenen kar yağışı Arapgir'in yüksek kesimlerinden olan Sugeçti Mahallesi'nde etkili oldu. Geçtiğimiz günlerde etkili olmaya başlayan yağmur yağışı Arapgir'in yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağan karın ardından Arapgir'de havalar hissedilir derece düştü. İlçe merkezinde aralıklarla yağmur yağışı etkili olurken Göldağı'nın yüksek kesimlerinin beyaza büründüğü kaydedildi.