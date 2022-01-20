Arapgir'de kar mesaisi sürüyor

Malatya'nın Arapgir ilçesinde kar yağışı ile başlayan kar küreme ve tuzlama çalışmaları 2 gündür devam ediyor.

Arapgir'de ilçesinde Salı gününden itibaren etkili olan kar yağışının ardından Arapgir Belediyesi tarafından başlatılan kar temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Meteorolojinin kar yağışı uyarısının ardından gerekli tedbirleri alan Arapgir Belediyesi yer yer kar kalınlığının bir metreyi bulduğu ilçede ana arterler ile cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler araç sirkülasyonun yoğun olduğu bölgelerde sorun yaşanmaması için yoğun bir mesai harcarken, ilçede kar merkezli herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.