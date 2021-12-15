İhlas Haber Ajansı

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Arapgir'de kilit taş çalışmaları sürüyor

Malatya’nın Arapgir İlçesinde kilit parkı taşı ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

Malatya'nın Arapgir İlçesinde kilit parkı taşı ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.


Arapgir'de vatandaşların yaşam stantlarının yükseltilmesi amacıyla hizmetlerini sürdüren Arapgir Belediyesi ilçe genelinde devam eden kilit parke taşı çalışmalarına bir yenisini ekledi.


Taşdelen Mahallesi'ndeki kilitli parke taşı çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulurken, Arapgir için her alanda çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu,” İlçemiz muhtelif mahallelerinde kilitli parke taşı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bir süre önce Taşdelen mahallemizde başlatmış olduğumuz çalışmalar da tamamlandı. Çalışmalarımız peyderpey devam edecek. Tek gayemiz görevimizi layıkıyla yerine getirip Arapgir'de yaşayan insanlarımızın mutluluğunda pay sahibi olmaktır” diye konuştu.

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