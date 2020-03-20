İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arapgir'de korona endişesiyle boşalan sokaklar karla kaplandı

Malatya’nın Arapgir ilçesinde korona virüs uyarıları sonucu boşalan sokak ve caddeler kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde korona virüs uyarıları sonucu boşalan sokak ve caddeler kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.


Türkiye'de yeni tip korona virüs vaka sayısı artarken, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında halk kalabalık yerlerden uzak durmaya başladı. Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısını dikkate alan Arapgirliler, yoğun kar yağışı ile birlikte sokakları tamamen boşalttı. Kar yağışı sonucu beyaz örtü ile kaplanan ilçe hayalet kente döndü. Acil bir durum olmadığı sürece evlerinden çıkmayan ilçe halkı, dışarıyla bağlantısını tamamen kesti. Camilerde, dışarıda işi olan az sayıda kişi tek başına ibadetini yaparken, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından hem hijyen ve dezenfekten çalışmaları hem de karla mücadele çalışmaları yürütülüyor.


Yetkililer ilçe halkının evde kalmasına yönelik uyarılarını tekrarlarken, panik yapılmaması ve şüphe durumunda en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi konusunda ikazlar yapıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.