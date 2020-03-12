Arapgir'de korona virüs önlemi

Malatya'nın Arapgir ilçesinde korona virüse karşı dezenfektan çalışmaları başlatıldı.

Son olarak virüsün Türkiye'de de bir kişide rastlanmasının ardından tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemlerini sıklaştıran Arapgir Belediyesi ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece geç saatlere kadar sürdürülen çalışmalarda, cadde ve sokaklar tazyikli su ile yıkanırken, park, bahçeler ve mezarlık gibi alanlarda kapsamlı çevre temizlik işlemleri yapılıyor. Virüse karşı camilerde sırt pompalarıyla dezenfekte çalışmaları yapıldı.Okul ve toplu kullanım alanlarında ise dezenfekte çalışmaları devam ediyor. İlçe genelindeki temizlik çalışmalarını ödün vermeden sürdüklerini belirten Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, "İnsanlarımızın sağlığı bizler için her şeyden önemli bu kapsamda hummalı bir şekilde çalışarak, ilçemizi köşe bucak temizlemek için yoğun çaba gösteriyoruz. Halkımızın, çocuklarımızın hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını devam ettirmelerini sağlamak için gereken özveriyi göstermeye gayret ediyoruz. Gayemiz daha temiz ve yaşanılır bir Arapgir. El ele vererek daha temiz ve yaşanılabilir bir Arapgir için hep birlikte çalışmalı ve özveri göstermeliyiz" diye konuştu.