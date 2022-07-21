Arapgir'de LGS ve YKS sonuçları değerlendirild

Malatya'nın Arapgir ilçesinde gerçekleştirilen Temmuz ayı eğitim değerlendirme toplantısında, yeni eğitim öğretim yılı hazırlık çalışmaları, LGS ve YKS sonuçları değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir'in başkanlığında Kerem Aydınlar Eğitim Kampüsü salonunda düzenlenen ve 13 ilçe milli eğitim müdürlerinin katıldığı toplantıda, köy okulları ile ilgili çalışmalar da yapıldı.

Toplantının ardından yaz kursuna devam eden okulları ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, öğretmen ve öğrenciler ile bir araya gelerek öğrenci, öğretmen ve velilere tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerin akademik başarılarını artırmaları için tüm imkanların seferber edildiğini belirten Özdemir öğrencilere, "Sizler bu şekilde kendinizi geliştirmek için bu kurslara katılıyorsunuz bu çabanızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum" dedi.

Özdemir, ilçede faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezini de ziyaret ederek kursiyer ve usta öğreticilerin yaptıkları çalışmaları inceledi.