Arapgir'de muhtarlarla istişare toplantısı

Arapgir Kaymakamı Mehmet Erdem ve Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, ilçeye bağlı mahalle muhtarları ile istişare toplantısında buluştu. Millet Han Butik Otel'de gerçekleştirilen toplantıya ilçeye bağlı mahalle muhtarlar katıldı. Mahalle muhtarlarının katıldığı yemekli toplantıda mahallelerinin sorunları ve yapılan yatırımlar değerlendirildi. Bölge sorunlarının tespitinde ve çözümüne yönelik önerilerde muhtarlardan büyük katkı aldıklarını ifade eden Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu da, "Muhtarlarımız, mahallelerimizdeki vatandaşların sözcüsüdür. Seçilmiş kişiler olarak da bizim en büyük yardımcılarımız muhtarlarımızdır. Bunun için hem sorunların tespitinde, hem de çözüm önerileri için muhtarlarımızla her zaman istişare halindeyiz. Mahalle muhtarları bizim mesai arkadaşlarımız. Bu toplantılar periyodik olarak devam edecek, ilçemize daha kaliteli hizmet verebilmek için muhtarlarımız ile sürekli istişare halinde olacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Erdem ve Başkan Cömertoğlu, toplantıya katılan her muhtarla görüşerek, mahallesine ilişkin sorunları, sıkıntıları dile getiren muhtarların taleplerini aldı.