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Arapgir'de silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’nın Arapgir ilçesinde akraba iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde akraba iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Arapgir ilçe merkezinde meydana gelen olayda, akraba oldukları belirtilen A.K. ile T.G. arasında husumete dayalı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar karşılıklı birbirine silahlarla ateş açarken, sırt kısmına isabet alan A.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, olayın büyümemesi için polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.



Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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