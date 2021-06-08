Arapgir'de tescilli tarihi yapı sayısı 221'e ulaştı

Malatya'da birbirinden değerli tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken Arapgir ilçesinde son olarak tescili yapılan konaklarla beraber tescilli tarihi yapı sayısı 221'e ulaştı.

Malatya'da doğal güzelliği kadar 220'nin üzerinde tescilli tarihi yapısı ile de dikkat çeken Arapgir ilçesi, adeta açık hava müzesini andırıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan ilçeler arasında en fazla tescilli tarihi yapıya sahip olan ilçelerin başında gelen Arapgir'de, son tescili yapılan eserle birlikte tescilli tarihi yapı sayısı 221'e ulaştı.

Son olarak tescili yapılan 87 konakla birlikte ilçedeki tescilli tarihi yapı sayasının 221'e ulaştığını belirten Arapgir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mesut Kavas, "Arapgir tarihi, doğası ve kültürü ile harmanlanmış ortak yaşamın merkezi olmuş bir şehirdir. İlçemizde uzun yıllardır tarihi alanlarda yatırımlar yapmaktayız. Bu arada konaklarımızın restorasyon çalışmalarını yapıyoruz. Tescillenen yapıların tarihe, kültüre ve turizme kazandırılması içinde fonksiyonlar da yüklemekteyiz. Kentsel sit alanı içerisinde şuanda 87 yeni tarihi konağımız tescillendi. Bunların tesciliyle beraber toplam merkezde tescilli yapımız 221 oldu. Bunların Malatya'nın ve bölgenin turizmine kazandırılması için çalışmalarımız devam etmekte. Destinasyonlarımızı oluşturmaya başlattık. Önümüzdeki gün ve yıllarda Arapgir'in, Malatya'nın, bölgenin önemli turizm merkezlerinden birisi olacağına inanıyoruz" diye konuştu