Arapgir'de Türk halk müziği konseri

Ankara Malatyalılar Derneği Halk Müziği Korosu Arapgir'de unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Arapgir Samime Aydınlar Kültür Merkezinde gerçekleşen konserde koro tarafından Türk Halk Müziğinin unutulmaz eserleri seslendirilirken, şef Kenan Şahbudak yönetimindeki ses sanatçıları solo halinde Arapgir ve çeşitli yörelerin türkülerini seslendirdi.Ses sanatçıların seslendirdiği türküler beğeniyle dinlenirken izleyiciler konser boyunca sanatçılara alkışlarla eşlik etti.

Koro şefi Kenan Şahbudak'a plaket takdim edildiği konsere Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, ilçe Kaymakamı Mehmet Erdem, vatandaşlar ile çok sayıda öğrenci katıldı.