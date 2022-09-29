Arapgir'de yaya geçitlerinde farkındalık çalışması

İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla Türkiye genelinde eş zamanlı ‘Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' sloganıyla kampanya, Malatya'nın Arapgir ilçesinde de gerçekleştirildi.

Trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030 yılına kadar yüzde 50 oranında azalması hedefi doğrultusunda önceki yıllarda düzenlenen ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' kampanyasının ardından bu yıl da ‘Trafikte Her Yıl Daha İyiye' mottosu doğrultusunda ‘Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' sloganıyla yaya önceliğine yönelik farkındalık çalışmaları Malatya'nın Arapgir ilçesi Sadık Polat Ortaokulu önünde gerçekleştirildi.

Sadık Polat Ortaokulu önünde bulunan yaya geçidinde öğrencilerin katılımı ile etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Adnan Doğan, Belediye Başkanı Vekili Basri Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Gürbüz Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Özdemir, ilçe emniyet ile ilçe jandarma komutanlığı yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.