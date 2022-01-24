İhlas Haber Ajansı

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Arapgir'de yoğun kar mesaisi

Malatya’nın Arapgir İlçesi Belediyesi ekipleri yoğun kar mesaisinde yolları açmak için çaba gösteriyor.

Malatya'nın Arapgir İlçesi Belediyesi ekipleri yoğun kar mesaisinde yolları açmak için çaba gösteriyor.


Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, vatandaşların kardan mağdur olmaması için çaba gösterdiklerini belirterek, “Arapgir'de kar yağışının vatandaşları ve trafiği olumsuz etkilememesi için Arapgir Belediyesi ekipleri kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor” dedi. Cömertoğlu, uzun yıllar ilçeye böyle kar yağmadığını da kaydetti.

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