Arapgir'deki Halk Müziği Konseri ilgi gördü

Malatya'nın Arapgir ilçe Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği Konseri ilgi gördü.

Türk Halk Müziği Sanatçısı Cengiz Yurtseven, sevilen eserlerini seslendirdiği konser ile Arapgirlilerle buluştu. Samime Aydınlar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'nun yanı sıra Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Kahraman,Ağın Belediye Başkanı Ali uslu,Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı,Arapgir Belediye Başkan Yardımcıları Gürbüz Bulut,Ramazan Erdem ile STK temsilcileri,Meclis Üyeleri,Mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Duygu dolu konserde birbirinden değerli Malatya Türküleri, gönüllere bir kez daha nakş olurken, Samime Aydınlar Kültür Merkezi'ni dolduran Arapgirliler Sanatçısı Cengiz Yurtseven'in seslendirdiği Malatya Türküleri'ne eşlik etti.

Programda kısa bir konuşma yapan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu;" Yaz mevsiminde festivallerle musiki ve müziğe dayalı etkinlikler yapılırken, Arapgir'de ve Yukarı Fırat'ın merkezindeki tüm ilçelere yeni bir alışkanlık geliyor, kış sohbetleri geliyor.Musikiyle,sazıyla,sözüyle halk bir araya geliyor.Dolayısıyla bugün Arapgirliler ile Cengiz Yurtseven'i buluşturmuş olduk.Bu etkinliklerimizi bölgenin genelinde dahada hissettirilerek devam ettireceğiz."diye konuştu.