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Arapgir'e Yeraltı Barajı yapılacak

Malatya’nın Arapgir ilçesinde Deregezen Yeraltı Barajı projesinin yapımında hizmet alımı işine ait sözleşme imzalandı.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde Deregezen Yeraltı Barajı projesinin yapımında hizmet alımı işine ait sözleşme imzalandı.


Arapgir ilçesi Deregezen Yeraltı Barajları Proje Yapımı Hizmet Alımı işine ait sözleşme, yüklenici MEV Proje ve Mühendislik A. Ş ile imzalandı. Yeraltı Barajları Proje Yapımı işine ait sözleşme kapsamında Malatya Arapgir Deregezen Yeraltı Barajı ile yeraltı suyuna 162 bin metreküp su takviyesi yapılacak.

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