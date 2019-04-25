Arapgir'in çehresini değiştirecek projede sona doğru

Malatya'nın önemli turizm alanlarından biri olan Arapgir ilçesinde başlatılan Eskişehir Vadisi Kültür ve Doğa Turizmi fizibilite uygulama projesi çalışmalarında sona gelindi.

Arapgir Belediyesi uhdesinde Ankara Merkezli özel bir firmanın yürüttüğü Fırat Kalkınma Ajansına da sunulacak projeyle ilgili yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantı Arapgir ilçesinde yapıldı. Millet Han'da gerçekleştirilen toplantıya Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ile Eskişehir Vadisi Kültür ve Doğa Turizmi fizibilite uygulama proje çalışmasını üstlenen firma yetkilileri katıldı. Yakın bir zamanda tamamlanması beklenen projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Vadisi Kültür ve Doğa Turizmi fizibilite uygulama proje çalışmasını üstlenen firma yetkisi Suha Durak, "Bugün yapılan toplantı ile de yapılan çalışmalarda hangi aşamaya gelindi başkan Cömertoğlu ve ekibine sunduk.Önümüzdeki günlerde kalkınma ajansına da sunulacak proje önümüzdeki 5 yılda yapılması gereken planları Arapgir Belediyesine verecek ve belediye çalışmalarını sürdürecektir.Çok kıymetli ve değerli bir çalışma yürütülüyor.Yapılan çalışmanın Yukarı Fırat ve Arapgir'e çok büyük bir katkı sunacağına inanıyoruz" dedi.

Eskişehir Vadisi ile ilgili olarak başlatılan Eskişehir Vadisi Kültür ve Doğa Turizmi fizibilite uygulama projesinin hayata geçmesiyle birlikte Arapgir'in çehresini değişeceğini aktaran Başkan Cömertoğlu ise "Eski bir Roma eyalet merkezi, Danişmentler, İlhanlılar, Akkoyunlular gibi medeniyetlerin beylik merkezinden iniyoruz, Serge yerleşkesine kadar olan alan içerisinde odaklanma noktalarını geçerek bu projemizi olgunlaştırarak hayatın içerisine tekrar tarihle birlikte yeni bir yaşam ortaya çıkarmak istiyoruz.7 sadrazam, 90 paşayı Osmanlıya kazandırmış ve ilim irfan ile tedrisatla gittiği yerde kendini devlet adamı olarak tanıtmış bir geçmişin bugün anılmaya değer mekanlarını oluşturuyoruz ve tarih bilincini geliştiriyoruz. İnsanların bölgelerimizde dünden bugüne ne geçti yarın ne yakalanacak gibi bir kurgu ile de bu işi tasarlıyoruz" diye konuştu