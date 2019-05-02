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Arapgirspor 1. Amatör Küme Büyükler Ligi'ne yükseldi

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Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi Play-Off Grubu'nda mücadele eden Arapgirspor, Ören Gençlikspor'u 4-3 yenerek 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'ne yükseldi.


Malatya amatör liginde 1. Amatörün ardından Amatörde de şampiyonluk heyecanı yaşandı. Normal sezonu 1 ve sırada tamamlayan takımların oluşturduğu Play-Off Grubunda ilk şampiyon Arapgirspor oldu.


Yeşiltepe 1 Nolu Sahada oynanan maçta karşı karşıya gelen Arapgirspor ile Ören Gençlik maçı büyük bir çekişmeye sahne oldu.


Son dakikalarına 3-3'lük eşitlikle girilen maçı son saniye golüyle 4-3 kazanan Arapgirspor önümüzdeki sezon 1. Amatör Kümede mücadele etme hakkı kazandı.


Arapgirspor Başkanı Ufuk Subaşı yaptığı açıklamada, elde edilen başarıyı Arapgir halkına hediye ettiklerini söyledi.


Sezon boyu verdikleri mücadelenin karşılığını aldıkları için mutlu olduklarını belirten Subaşı, “Bu şampiyonluğu tüm Arapgir halkına armağan ediyorum. Sene başından beri büyük emek verip, önemli bir mücadele ortaya koyduk. Bunun karşılığını almak beni oldukça mutlu etti. Herkesin emeğine ve yüreğine sağlık. İnşallah seneye de Arapgir'e yakışır bir kadro oluşturacağız” diye konuştu.

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