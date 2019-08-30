Arapgirspor kaleye Volkan Tuncel'i transfer etti

Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi takımlarından Arapgirspor, kalesine takviye yaparak Volkan Tuncel'i renklerine bağladı.

Geçen sezon şampiyon olarak 1. Amatöre yükselen Arapgirspor, transferde kadrosunu güçlendiremeye devam ediyor. Metin Akyüz'ün başkanlığa seçilmesinden sonra yeni sezon hazırlıklarını hızlandıran Arapgir temsilcisi, Bölgesel Amatör Lig'in tecrübeli kalecisi Volkan Tuncel'i kadrosuna dahil etti. Volkan Tuncel, Malatyaspor ve bir çok profesyonel takımda forma giydikten sonra bu sezon Yeşilyurt Belediyespor'un başarısı için ter akıtacak olan Emrah Tuncel'in de kardeşi.

Akyüz transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Geçen sezon şampiyon olarak 1. Amatör Kümeye yükseldik. Bu sezon da inşallah güçlü bir kadro kurmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda kalemize takviye yaparak başarılı kaleci Volkan Tuncel'i transfer ettik. Lig başlayana kadar Volkan kalitesinde birkaç transferimiz daha olacak. İnşallah bu sezon bizim için başarılarla dolu bir sezon olur” diye konuştu.