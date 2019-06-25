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Arapgirspor'da kongre kararı

Malatya 1.

Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi takımlarından Arapgirspor Kulübü seçimli olağan genel kurul kararı aldı.


Önümüzdeki sezon Amatör Küme Futbol Ligi'nde mücadele edecek Arapgir Ttmsilcisi daha sağlam bir yönetim hedefiyle kongreye gidecek. Mevcut yönetimde başkan yardımcılığı görevini yürüten Metin Akyüz'ün tek aday olarak gireceği kongrede 5 Temmuz Cuma Günü Arapgir Belediyesi Toplantı Salonunda yapılacağı belirtildi.


Akyüz'ün listesinin ağırlıklı olarak İstanbul'da yaşayan Arapgirli iş adamlarından oluşacağı ve 1. amatördeki ilk yılda şampiyonluk parolasıyla yola çıkılacağı öğrenildi.


Arapgirspor geçen sezon play off maçları sonucu 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'ne yükselmişti.

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