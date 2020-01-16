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Arapgirspor'un Antalya kampı sürüyor

Malatya 1.

Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi takımlarından Arapgir Belediyespor, devre arası kamp çalışmalarına Antalya Kemer'de devam ediyor.


1.Amatör Küme Büyükler Ligi'nde ilk yarıyı B Grubunda 14 puanlı Arguvan Belediyespor'un ardından 13 puanla ikinci sırada tamamlayan mor beyazlılar, hazırlıklarına devam ediyor.


Kemer'de 1 haftalık planlanan kampta güç depolayan Arapgir Belediyespor'un ligin ikinci yarısı öncesinde kadrosunu da takviye edeceği açıklandı.


Mor beyazlıların transferde bir forvet takviyesi yapmak için girişimlerini sürdürdüğü ifade edildi.


Arapgir Belediyespor'un Antalya kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor: Yavuz Altuntaş, Harun Karakuş, Selim Yumrutepe, Miraç Tura, Muhammed Ali Yoldaş, Mukadder Müçteba Yaldız, Samet Gürbüz, Serkan Taner, Miraç Tataroğlu, Burak Tatar, Kürşat Akçadağ, Ahmet Turan Duman, Oğuzhan Akyüz, Mert Ertaş, Osman Türkmen, Mehmet Tuncel, Alperen Pektaş, Selçuk Avcı.

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