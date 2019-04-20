Argun'da yaşanan depremlerden dolayı vatandaş evlerine giremiyor

Son 1 aydır ardı ardına depremlerin meydana geldiği Malatya'nın Arguvan ilçesinde artçı sarsıntılarda devam ediyor. İlçede yaşayan vatandaşların yanı sıra çevre ilçelerde ve şehir merkezinde de hissedilen depremlerden dolayı vatandaşlar evlerine giremiyor.

Deprem riski yüksek olan illerin başında gelen Malatya'da son 1 aydır ardı ardına yaşanan depremler büyük korku ve paniğe neden oldu.

Depremin merkez üssü Arguvan ilçesinde ilk deprem 21 Mart Perşembe günü meydana gelmişti. İlçe 4.1 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı.

Bu depremin ardından ilçe, 25 Mart'ta 4,5, 28 Mart'ta 4,1, 15 Nisan'da 4,5 ve son olarak 17 Nisan'da 3,7 ile sallandı, artçı sarsıntılarda her geçen gün artarak devam ediyor.

Depremlerin ardından bölgede hasar tespit çalışmaları başlamış, orada yaşayan vatandaşlara AFAD tarafından çadırlar tahsis edilmişti.

Depremzedeler, havaların soğuk olması dolayısıyla AFAD tarafından tahsis edilen çadırlarda duramıyor, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan evlerine giderek canlarını tehlikeye atmak zorunda kalıyorlar.