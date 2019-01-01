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Arguvan Belediyespor farklı kazandı

Malatya 1.

Amatör Ligi 6. haftasında Arguvan Belediyespor kendi evinde Malatyaspor'u 6-1 mağlup etti.


Arguvan İlçe Stadyumunda oynanan mücadelede Arguvan Belediyespor'un gollerini Erman Marik (3) , Ferdi Yiğit, Kenan Dönmez (2) kaydetti. Malatyaspor'un tek golünü ise Furkan'dan geldi.


Kar yağışı nedeniyle zorlu geçen mücadelede Arguvan Belediyespor taraftarları da takımlarını yalnız bırakmadı.


Arguvan Belediyespor ilk yarının son maçı olan 7. haftada Hekimhan Belediyesi Girmanaspor ile Hekimhan'da karşılaşacak.

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