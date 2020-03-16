Arguvan Belediyespor ligi yenilgisiz tamamladı

Amatör Küme Futbol Ligi B Gurubunu yenilmeden tamamlayan Arguvan Belediyesporlu futbolcu ve yöneticilerle bir araya geldi.

Arguvan Belediyespor, Ligin 14'ncü hafta maçında kendi evinde Orduzuspor'u 2-0 mağlup ederek 30 puanla play-off maçları öncesi gurubu yenilgisiz ve birincilikle bitirdi. Gurupta en az gol yiyen takım ünvanına da sahip olan Arguvan Belediyesporlu futbolcuları ve yönetimini Arguvan Kültür Kompleksinde ağırlayan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, futbolculara ve teknik heyete başarılarından dolayı teşekkür etti.

Yemeğe Arguvanlı iş adamı Hurşit Tanrıverdi, Arguvan Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Rıza Millaoğlu, Arguvan Belediyespor Teknik Direktörü Ali Tüğrut ve futbolcular katıldı. Burada konuşan Hurşit Tanrıverdi, Balıkesir Altınolukta yaşadığını belirterek "Zaman zaman ilçeme gelip giderim. Bugün de Arguvan Belediyespor maçını izlemek için geldim. Çokta mutlu oldum. Arguvan Belediyepor'u BAL Ligi'ne çıktığı takdirde 15 gün kamp yapması için sponsor olacağım” dedi.

Arguvan Belediyepor Kulüp Başkanı Ali Rıza Millaoğlu ve Teknik Direktörü Ali Tüğrut ise takım olarak iyi bir mücadele sergilediklerini be kendilerine destek olan Başkan Kızıldaş'a teşekkür ettiklerini söylediler.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş da, takımın başarılı olmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, belediye olarak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere destek verdiklerini vurguladı.