Arguvan Belediyespor'da hedef galibiyet

Mersin'de devam eden 3.Futbol Ligi'ne yükselme maçlarına katılan ve ilk maçında berabere kalan Arguvan Belediyespor, ikinci maçta galibiyet almak istiyor.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde (BAL) grubunda şampiyon olarak, 3.Lig'e terfi maçlarına kalan Arguvan Belediyespor, buradaki ilk maçında ise golsüz berabere kalmıştı. Mersin'de oynadığı ilk maçında Gaziantep Ankasspor ile 0-0 berabere kalan Arguvan Belediyespor oyuncuları ikinci maçta ise karşılaşacakları Talasgücü Belediyespor'u yenmek istiyor. Oyuncular, 20 Nisan Çarşamba günü Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor'u yenerek 3. lig yolunda önemli bir adım atmak istiyor