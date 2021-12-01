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Arguvan Belediyespor'da hedef şampiyonluk

Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL) mücadele eden Malatya Arguvan Belediyespor çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde (BAL) mücadele eden Malatya Arguvan Belediyespor çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bölgesel Amatör Futbol Ligi 3.Bölge 1.Grupta yer alan Arguvan temsilcisi, ligin 5.haftasını bay olarak geçirdi. Ligde 9 puan ile 3.sırada yer alan Arguvan Belediyespor'da hedef şampiyonluk olarak belirlendi.


Teknik Direktör Soner Bayram, antrenman sonrası açıklamalarda bulundu. 5 Aralık Pazar günü deplasmanda Darendespor ile oynayacakları karşılaşmasının hazırlıklarına devam ettiklerini belirten Bayram, hedeflerinin 3.Lig olarak olduğunu vurguladı.

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