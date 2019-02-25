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Arguvan Belediyespor'dan gollü galibiyet

Malatya 1.

Amatör Liginde mücadele eden Arguvan Belediyespor, 1966 Malatya Gençlikspor'u 6-3 mağlup etti.


Kendi saha ve seyircisi önünde 1966 Malatya Gençlikspor ile karşılaşan Arguvan Belediyespor rakibini 6-3 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Arguvan Belediyespor'da 6 golünde tamamını Erman Marik kaydederken 1966 Malatya GençlikSpor'un ise golleri Samet Gürbüz ve Ramazan Sarımsak'tan geldi.


Arguvan Belediyespor taraftarları, takımlarını yalnız bırakmazken, Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Soy'da maçı tribünden takip etti.

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