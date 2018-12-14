Arguvan beyaza büründü

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 2 yıl aradan sonra ilçe merkezine kar yağması başta üreticiler olmak üzere herkesi sevindirdi.

2 yıl aradan sonra Arguvan İlçe merkezinde başlayan kar yağışı üreticilerin yüzünü güldürdü. Gece saatlerinde başlayan ve sabah da devam eden kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü. Sabah kalktıklarında karla karşılaşan ilçe halkı, 2 yıl aradan sonra yağan karın mutluluğunu yaşadı. Vatandaşlar, bu yıl yağışların olması ile üreticilerinde yüzünün güleceğini belirterek “İnşallah bu yılki yapışlar bolluk ve bereket getirir” dedi.

Bu arada kar yağışına en çok sevinenler öğrenciler oldu. Ders arasında okul bahçesine çıkan öğrenciler 2 yıl aradan sonra gelen karın keyfini kar topu oynayarak çıkardı.