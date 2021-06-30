İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arguvan jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

Malatya’nın Arguvan ilçesinde bir tarlada ekili vaziyette 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde bir tarlada ekili vaziyette 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Arguvan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arguvan İlçesi Ermişli Mahallesi'nde bir tarlada kenevir ekildiği bilgisi aldı. Yapılan çalışma kapsamında bir şahsın icara aldığı (kiraladığı) tarlada yapılan aramalarda, yaklaşık 200 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ç isimli şahıs gözaltına alındı.


Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs hakkında tahkikat başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.