Arguvan Kapalı Spor Salonunun temeli törenle atıldı

Malatya'nın 13 ilçesinde yapılan hizmet ve yatırımlarına bir yenisini daha ekleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi, Arguvan ilçesinde yapımı tamamlandıktan sonra gençlerin basketbol, voleybol, hentbol ve diğer salon sporlarını yapabilecekleri Arguvan Kapalı Spor Salonu'nun temel atma töreni yapıldı.

Yaklaşık 2 bin metrekare alana sahip ve 500 seyirci kapasiteli olarak inşa edilecek olan Arguvan Kapalı Spor Salonu temel atma programına, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra AK Parti MKYK Üyeleri ve Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfekci ve Öznur Çalık, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aladağ, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, siyasi parti ilçe başkanları, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, STK temsilcileri, gazilerimiz, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Arguvan için çok önemli bir gün”

Arguvan için çok önemli bir günü yaşadıklarını belirten Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, “Bugün Arguvan'ın çok önemli bir eksiğini gidermek ve ihtiyacını karşılamak üzere bir araya geldik. Kapalı Spor Salonu'nun temel atma töreni hepimiz için çok ayrı bir önem taşıyor. Arguvan ilçemizin ihtiyacı vardı. Düzenlemiş olduğumuz törenlerimizi hava muhalefetleri nedeniyle iptal etmek zorunda kalıyorduk. Ama bu tesisle artık bu törenlerimizi hava muhalefeti olduğu dönemlerde kapalı bir alanda yapma fırsatımız olacak. Bugüne kadar olduğu gibi bugünde Arguvan'ımızın her türlü eksiğinde, ihtiyaçlarında altyapı hizmetlerinden yol hizmetlerine, park hizmetlerinden MASKİ hizmetlerine kadar birçok hizmeti alıyoruz. Bu konuda hiçbir eksiğimiz, sıkıntımız yok. Arguvan'lı hemşerilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri, yüksek standartlarda yaşayabilmeleri için Büyükşehir Belediyemizin bize sunmuş olduğu bu hizmetlerden ve yapmış olduğu yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyorum. Başkan Göreve geldiğinde hep şunu belirtmişti: ‘Birlik-beraberlik için çalışacağız. Malatya'nın birliğini, bütünlüğünü, beraberliğini koruyacağız. Bu anlamda hiç kimseyi ayrıştırmadan hiç kimseye farklı gözle bakmadan hizmetlerimizi sunacağız, sürdüreceğiz.' Bizlerde Başkanın o günkü düşüncesiyle bugünkü yapılan hizmetlerinde aynı doğrultuda olması nedeniyle ilimizin birlik ve beraberliği açısından önemli hizmetlerin devam edeceğini de biliyoruz ve bu konuda tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Sizleri ağırlamaktan, misafir etmekten ve temel atma töreninde aynı duyguyu aynı coşkuyu yaşamaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum” dedi.

“Önemli olan temel ihtiyaçların vatandaşımızın ayağına gitmesidir”

Arguvan ilçesinin şirin bir ilçe olduğunu belirten Başkan Gürkan ise, “Türküler diyarındaki konuşmamıza bir şiirle başlayalım. Bu yerler bilmem ki dağ mı ovamı, Gitsem bulur muyum kendi yuvamı, kuş yolun nereye Arguvan'a mı sen götür ben haber salamıyorum. Biz geldik haber salmayı bırak hizmet etmeye geldik. Arguvan girişinde ki sıcak karşılamanızdan dolayı hanımların beylerin çocuklarımızın lavanta çiçekleriyle bizleri karşılamaları bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Arguvan çok şirin bir ilçemiz. Altyapısı tamamlanmış yolları sıcak asfalt, kültür merkezleri yapılmış, spor salonları yapılıyor, semt sahaları yapılmış, parklarının yapılması önemli bir hadise. Biz göreve geldiğimizde ne dedik ‘güneş gibi olacağız gözünü kapatmayan perdesini kapatmayan nasıl ki güneşin ışığından ısısından yararlanıyorsa bizim hizmet anlayışımızda o şekilde olacak' dedik. Yunus Emre'nin deyimiyle ‘Biz gelmedik kavga için bizim işimiz sevgi işi dostun evi gönüllerdir gönüller yapmaya geldik' Büyükşehir Belediyesi olarak sadece Arguvan'a değil 13 ilçemizin her bölgesinde, her mahallesinde şantiyemiz var. Malatya'da şu anda yüzlerce şantiyemiz var. Türkiye'de en fazla yatırım yapan Belediye unvanı, Türkiye'de kırsala en fazla hizmet veren Belediye unvanına sahibiz. Önemli olan temel ihtiyaçların vatandaşımızın ayağına gitmesidir. Bu memlekette birliğin, beraberliğin, dirliğin ve düzenin timsali olmamız lazım. Yaptığımız işlerde adil ve adaletli olmamız lazım. Bunu kendimize şiar edinmişiz. Bu hizmetleri yaparken başta Malatya Milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Ankara'ya gittiğimizde bizlere rehber olma noktasında ve ödeneklerin Malatya'mıza aktarılması noktasında büyük gayret ve çabaları var bu anlamda kendilerine teşekkür ediyorum. Hükümetimizin bütün üyelerine teşekkür ediyorum. Taleplerimiz doğrultusunda gitmiş olduğumuz bütün bakanlıklarımızda taleplerimiz karşılanmıştır. Bundan dolayı da bütün bakanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Malatya bizim için çok önemlidir diyen Cumhurbaşkanımız bakanlar kurulunda Malatya benim memleketimdir dedi. Oraya ne gerekiyorsa yapın talimatlarını verdi. Şu anda bizler ne talep edersek Cumhurbaşkanımızın sayesinde, bakanlarımızın ve milletvekillerimizin sayesinde her konuda yolumuz açıktır. Malatya halkı olarak başta Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve milletvekillerimizin hepsine şükranlarımı ifade ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak Arguvan ilçemize güzel bir Saz Parkı yaptık, katı aktarma istasyonu, Arguvan Belediyemizle birlikte Lavanta bahçeleri oluşturduk. Tohum dağıtımı yaptık. Altyapı noktasında, sulama sistemleri noktasında kanallar yaptık. Yollar asfaltlar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Durmak yok yola devam diyeceğiz. Hep birlikte Malatya'nın hizmetinde olacağız. Elimizi değil gövdemizi taşın altına koyacağız. Türkü Festivaline katıldım. Nazım Hikmet ile ilgili, ‘Bir ağaç gibi hür ve özgür, bir orman gibi kardeşçesine' bu kardeşliği her daim muhafaza etmemiz lazım. Muharrem ayının 7. Günü bütün Arguvan'lı hemşerilerimin Muharrem aylarını tebrik ediyorum. Bu ayda yaptığınız ibadetlerin, tutmuş olduğunuz oruçların Allah nezdinde kabulünü niyaz ediyorum. Spor tesisimiz de Arguvanlı hemşerilerimize hayırlı olsun. Ayrıca burada Gençlik ve Spor Bakanımıza da teşekkür etmek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanımız Malatya'nın her köşesine, spor salonları, futbol sahaları, basketbol ve voleybol sahaları, jimnastik salonları, gençlik merkezleri her ilçemizde her semtimizde milyarlarca liralık yatırımlar yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Arguvan hizmete değer, her şeye değer”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan göreve geldiği andan itibaren tüm ilçelere desteklerini ve yatırımlarını devam ettiriyor. Bu yatırımlarımızın hepsini yapan, alt yapı, üst yapı, asfalt şantiyelerine çevrilen yollarımızla Allah razı olsun, ellerinize sağlık diyorum. Gençlik Spor Bakanımız tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da önemli yatırım hizmetleri yapıyor. Yapılması gereken Kapalı Spor Salonu Gençlik Spor Bakanlığımızın Malatya Büyükşehir Belediyemize vermiş olduğu desteklerle bugün kapalı spor salonumuzun temelini atıyoruz. Emeklerinize sağlık. Arguvan'a, gençlerimize, bütün kardeşlerime hayırlı olsun. Arguvan hizmete değer, her şeye değer” ifadelerine yer verdi.

“Büyükşehir Belediyemiz çok güzel eserleri Arguvan'a kazandırıyor”

Arguvan ilçesindeki sıcak karşılamadan dolayı teşekkür eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, ”Böyle sıcak bir günde sıcak karşılamalarından dolayı başta Arguvan Belediye Başkanımız olmak üzere teşkilatımıza ve Arguvanlı hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu ayın hürmetine inanıyorum ki atılacak temellerin, yapılacak duaların ayrı bir önemi var. Muharrem ayımızı tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Hizmette sınır yok. İlimizin 13 ilçesinde Büyükşehir Belediyemiz İlçe Belediyeleri ile birlikte hizmet üretiyoruz. Arguvan bizim için önemli ve Büyükşehir Belediye Başkanımız da uyumlu çalışmayla çok güzel eserleri Arguvan'a kazandırıyoruz. Hizmeti yaparken kimseyi ötekileştirmeden herkesin gönlüne girebilmek ve mutlu etmektir. İnsanı mutlu etki devlet yaşasın felsefesi içerisinde amacımız mutlu insanların yaşadığı beldeler, diyarlar, şehirler ve ülke oluşturma. Amacımız Türkiye'nin birliği, beraberliği ve Türkiye'nin hep birlikte kalkınması hep birlikte ileri gitmesi dünya milletleri arasında ülkemizin saygın yerini alması. Spor Salonumuzun ilçemize, ilimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum” diye konuştu.