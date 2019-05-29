Arguvan rengarenk

Arguvan Belediyesi tarafından ilçedeki park, bahçe ve yeşil alanlara mevsimlik çiçek dikimi yapılıyor. Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, “Kadınlarımızın elinin değdiği her yer güzelleşiyor” diyerek belediyedeki kadın personeller tarafından ilçenin çeşitli parklarına estetik ve daha güzel bir görüntü kazandırmak adına mevsimlik çiçek dikimi yapıldığını söyledi.

Kızıldaş, parkların şimdi daha güzel olduğunu ifade ederek peyzaj çalışmalarının süreceğini söyledi.