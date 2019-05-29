İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arguvan rengarenk

Arguvan ilçesinde park ve bahçelere dikilen çiçekler ilçeyi rengarenk yaptı.


Arguvan Belediyesi tarafından ilçedeki park, bahçe ve yeşil alanlara mevsimlik çiçek dikimi yapılıyor. Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, “Kadınlarımızın elinin değdiği her yer güzelleşiyor” diyerek belediyedeki kadın personeller tarafından ilçenin çeşitli parklarına estetik ve daha güzel bir görüntü kazandırmak adına mevsimlik çiçek dikimi yapıldığını söyledi.


Kızıldaş, parkların şimdi daha güzel olduğunu ifade ederek peyzaj çalışmalarının süreceğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.