Arguvan sabaha deprem ile uyandı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD)verilene göre son bir ayda iri ufaklı 469 depremin yaşandığı Malatya'nın Arguvan ilçesi bu sabaha yine depremle uyandı. Saat 07.41'de yaşanan 4,5 şiddetindeki deprem paniğe neden olurken, depreme uykuda yakalanan bir çok vatandaş korkuyla kendisini dışarı attı.

Çevre il ve ilçelerin yanı sıra Malatya merkezde de şiddetli şekilde hissedilen depremin AFAD verilerine göre yerin 4,7 kilometre altında olduğu açıklandı. Depremin en çok hissedildiği Hekimhan ilçesinde de vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Arguvan ile Hekimhan sınırında yaşanan depremler nedeniyle daha öncede de yüzlerde evde ağır hasar oluşmuştu. AFAD'ın verilerine göre son bir ayda merkez üssü Arguvan olan 4,1,4,5 ve 41 büyüklüğünde depremler yaşandı.