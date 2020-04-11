İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arguvan sokaklarında sessizlik hakim oldu

Malatya’nın Arguvan ilçesinde, sokağa çıkma yasağının ardından caddeler ve sokaklar sessizlik hakim olduKovid-19 mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokak ve caddelerin boşaldığı gözlendi.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde, sokağa çıkma yasağının ardından caddeler ve sokaklar sessizlik hakim oldu


Kovid-19 mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokak ve caddelerin boşaldığı gözlendi. Hafta sonunu vatandaşların büyük bir kısmı evde geçirirken, jandarma ve polis ekipleri ise sokağa çıkma yasağına uyulup uyulmadığını denetlemek için devriyelerini sürdürdüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.