Arguvan Türkü Festivali 27-28 Temmuz'da

Arguvan Belediyesi ve Arguvan Vakfının katkıları ile düzenlenen festivalde panel, sergiler yer alacak, festival kapsımda birçok sanatçı da sahneye çıkacak.

Festivalle ilgili düzenlenen basın toplantısında etkinlik ile ilgili bilgiler veren Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, "Toplumun değerlerini ön plana çıkaran Uluslararası Arguvan Türkü Festivalinin amacı, bu coğrafyaya damgasını vuran halkımızın kültürel değerlerini aslına uygun olarak geliştirip Dünya kültürleriyle buluşmasını, birbirinden, etkileşerek evrenselliği beslemesini ve halklar arasındaki dostluğu, kardeşliği geliştirip pekiştirmesini sağlamaktır. Türkülerimizi icra etmek ve kültürümüzü canlandırmak aynı zamanda gelecek nesillere aktarmak için yapılan, Uluslararası statüsü de kazandırdığımız Arguvan Türkü Festivalimizi bu yılda gerçekleştirecek olmanın sevinci içerisindeyiz” dedi.

Arguvan'da türkü yaşamın bir parçası, olduğunu belirten Kızıldaş, "Çünkü Arguvanlılar, çocuğunu türküyle uyutmuş, tarlasını türküyle sürmüş, ekinini türküyle dermiş, harmanını türküyle savurmuş, sevdiğini türküyle övmüş, düşmanını türküyle yermiş bir coğrafyanın, bir kültürün vazgeçilmez parçası. Türküler hep yaşasın, yaşatılsın diyoruz" şeklinde konuştu.

27-28 Temmuz'da yapılacak olan festivali herkesi davet eden Kızıldaş, "Tüm türkü severleri, Arguvanlıları, Arguvan sevdalılarını, gönül taşlarımızı, dostlarımızı 27-28 Temmuz'da 14. Uluslararası Arguvan türkü festivaline davet ediyoruz. Buraya kadar gelen siz değerli basın mensupları ve misafirlerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Arguvan Vakfı Başkanı Hasan Aydın, Arguvan türkü festivalinin giderek önem kazandığın bunu hep birlikte sağladıklarını bunda sonra daha zengin bir şeklide yapacaklarını söyledi.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise Malatya'da festivallerin her gün gerilediği bir dönemde Arguvan türkü festivalinin önemli olduğunu belirterek, "Malatya'da festivallerin her gün gerilediği bir dönemde daha önce çok alışmış olduğumuz kayısı festivali uzun süre yapılmadığı bir dönemde Arguvan türkü festivali her geçen gün ibresini yükselterek örnek olmaya devam ediyor belediyelerin özellikle son dönemde borç batağına sürüklendiği adete elini kolunu bağlandığı adım atamaz duruma geldiği bir dönemde Arguvan belediyesi borçsuz bir şekilde yoluna devam etmesi ve bu tür festivalleri yapması çok önemli" diye konuştu.