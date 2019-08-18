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Arguvan-Yazıhan Yardımlaşma Derneği Başkanlığına Yılmaz Koç seçildi

Arguvan-Yazıhan Yardımlaşma Derneğinin ilk genel kurulu yapıldı.

Genel kurulda dernek başkanlığına iş adamı Yılmaz Koç seçildi.


Arguvan-Yazıhan Yardımlaşma Derneği Genel Kurulunda divan başkanı seçimi ve dernek organı seçimleri yapıldı. Yapılan oylamada iş adamı Yılmaz Koç dernek başkanlığına seçildi. Genel kurulda bir teşekkür konuşması yapan Koç, “Arguvan ve Yazıhan ilçelerimiz başta olmak üzere ilimizin ve bütün ilçelerimizin her karışına nüfuz ederek ekonomik, sosyal ve kültürel konularda çalışmalarımızı hiçbir siyasi kuruluş etkisi altında kalmadan icra edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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